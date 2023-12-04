Ученый из Бразилии реконструировал внешность «человека-дракона»

В 1993 году пленный китаец при строительстве моста в в городе Зарбин обнаружил хорошо сохранившийся череп Homo longi — архаичного гоминина, широко известного как «человек-дракон», жившего 146 тысяч лет назад. Незадолго до своей смерти мужчина сообщил о своей находке, которые передали ее в музей Хэбэйского геологического университета.

Поскольку трехмерная модель черепа из Китая не опубликована, исследователь преобразовал три видео с этой находкой в последовательные изображения. После ученый специалист объединил их с помощью методов фотограмметрии, а недостающую нижнюю челюсть восполнил находкой, принадлежавшей человеку прямоходящему (Homo erectus). Эксперт выполнил реконструкцию облика «человека-дракона», представленную в нейтральных серых тонах, а также художественную — с прической, бородой, карими глазами и светлой кожей (эти характеристики Мораис добавил от себя, так как геном Homo longi до сих пор не анализировался.