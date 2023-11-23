Восстановлено лицо 2300-летней мумии девочки с аномально большим мозгом

Источник: Cicero Moraes

В 1925 году на кладбище Ахмим в Верхнем Египте обнаружили странные мумифицированные останки. Они находились в гробу обычных размеров, вот только большую его часть занимала голова. Восстановив прижизненный облик древнеегипетской мумии, исследователи не только увидели ее лицо, но и смогли поставить диагноз.

Останкам, которые обнаружили археологи, не меньше 2300 лет. Но их возраст в этом случае волновал ученых меньше всего — куда сильнее они были впечатлены объемом черепа. Судя по останкам, в гробу покоилась девочка четырнадцати лет. И ее череп оказался почти втрое больше стандартного черепа человека ее пола и возраста. Да и сам гроб был великоват для 14-летнего подростка. Кроме всего прочего, посмертная маска была перевернута, потому что иначе закрыть гроб было бы невозможно.

Бразильский 3D-дизайнер Сисеро Мораес, известный реконструкциями лиц древних людей, взялся за восстановление внешности древнеегипетского подростка. Оцифровав ее череп, он добавил мягкие ткани и воссоздал облик девочки.

Увидев это лицо, Мораес пришел к выводу, что у девочки была мегалэнцефалия — заболевание, характеризующееся аномально большим мозгом. Несмотря на установленный диагноз, причина смерти подростка остается нераскрытой. Сейчас останки находятся в коллекции Филдовского музея естественной истории, а Мораес вместе с коллегами готовится к публикации своего исследования.

Кстати, на захоронении было еще и хорошо сохранившееся надгробие, которое помогло исследователям узнать, кем была эта девочка. Она оказалась дочерью жреца по имени Инарос, который служил египетскому богу плодородия Мину. Она должна была унаследовать должность своего отца, но жизнь распорядилась иначе.