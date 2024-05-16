Во Владивостоке сапсерферы спасли детеныша косатки

Сапсерферы спасли детеныша косатки, плавающего на мелководье у острова Русского. Малыш отбился от стаи и не понимал, куда ему нужно плыть, пока волны прибивали его ближе к берегу. Плавающие неподалеку приморцы решили взять китенка в руки и направить в нужную сторону.