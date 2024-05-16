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Во Владивостоке сапсерферы спасли детеныша косатки

Малыш остался один на мелководье, не понимая, куда ему нужно плыть.

Источник: кадр видео

Сапсерферы спасли детеныша косатки, плавающего на мелководье у острова Русского. Малыш отбился от стаи и не понимал, куда ему нужно плыть, пока волны прибивали его ближе к берегу. Плавающие неподалеку приморцы решили взять китенка в руки и направить в нужную сторону.

«Мы просто отпускаем его, но будем стоять тут и смотреть, чтобы его не уносило. Давай, малыш, давай! Иди!», — говорит один из героев видео.

Ранее, 13 мая, во Владивостоке у берегов острова Русского заметили раненого дельфиненка, он почти не шевелился, лишь покачиваясь на волнах. О судьбе двух малышей в настоящее время ничего неизвестно.

В отдельном материале рассказали, как дельфины и косатки помогли раскрыть тайну женского долгожительства.

Кристина Корчанова