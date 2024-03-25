Nature: дельфины и косатки помогли раскрыть тайну женского долгожительства

Авторы исследования полагают, что результаты их работы служат еще одним доказательством эволюционных преимуществ менопаузы, которая независимо возникла и закрепилась у людей и некоторых зубатых китов. Многочисленные предыдущие наблюдения показывают, что пожилые самки косаток и не только после наступления менопаузы играют важную роль для выживания своих стай: они становятся мудрыми лидерами и помогают молодым самкам ухаживать за детенышами. Примерно такую же роль в человеческом обществе играют бабушки, заботящиеся о внуках и передающие свой жизненный опыт дочерям и невесткам.