Nature: дельфины и косатки помогли раскрыть тайну женского долгожительства

Тот факт, что женщины остаются сильными и энергичными после утраты своей фертильности, можно назвать уникальным — не считая людей, на сегодняшний день известны всего пять видов, самки которых проходят через менопаузу и живут еще много лет, помогая растить внуков. Все они относятся к парвотряду зубатых китов: менопауза наступает у самок нарвалов, белух, косаток, малых косаток и короткоплавниковых гринд (вид дельфинов).
При этом, как впервые установили специалисты по поведению животных из Эксетерского университета (Великобритания), статья которых была опубликована в журнале Nature, самки всех перечисленных видов живут в среднем на 40 лет дольше самок других видов зубатых китов, у которых менопауза отсутствует.
Скорее всего, предполагают ученые, именно утрата способности к размножению дает самкам возможность прожить эти «бонусные» 40 лет. Тот же феномен наблюдается у женщин, которые живут примерно на столько же дольше самок шимпанзе, сохраняющих фертильность до самой смерти.
Авторы исследования полагают, что результаты их работы служат еще одним доказательством эволюционных преимуществ менопаузы, которая независимо возникла и закрепилась у людей и некоторых зубатых китов. Многочисленные предыдущие наблюдения показывают, что пожилые самки косаток и не только после наступления менопаузы играют важную роль для выживания своих стай: они становятся мудрыми лидерами и помогают молодым самкам ухаживать за детенышами. Примерно такую же роль в человеческом обществе играют бабушки, заботящиеся о внуках и передающие свой жизненный опыт дочерям и невесткам.