Во Вьетнаме нашли ящериц, похожих на червей

Сотрудники Совместного Российско-Вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра отправились в сухой низменный лес национального парка Нуи-Чуа для проведения трех исследований в период с сентября 2022 года по март 2023 года. Во время научных изысканий они обнаружили новый вид ящериц. Работа опубликована в журнале Zootaxa.

Найденные слепые сцинки Нинь-Тхуан (Dibamus tropcentr) имеют червеобразное тело и достигает 11,5 сантиметра в длину. Их глаза рудиментарны (то есть не достигшие окончательного развития), полностью покрыты чешуей. Dibamus tropcentr лишены конечностей, однако самцы вида имеют недоразвитые задние лапы, образующие лоскутные структуры возле хвостов.

Тело Dibamus tropcentr коричневого цвета, но ближе к голове виднеется розоватый оттенок. Вид очень похож на дождевого червя, но отличается гладкой чешуйчатой структурой.

Известно, что Dibamus tropcentr встречается в сухих приморских смешанных низких вечнозеленых лесах на высотах 200−280 метров над уровнем моря. В результате проведенного исследования общее число видов рода Dibamus достигло 25.

Ученые предполагают, что новый вид следует относить к Уязвимому в соответствии с категориями Красного списка Международного союза охраны природы (МСОП).

Ранее в японии были обнаружены два новых вида карликовых кальмаров.

Анна Морозова