Во льдах Антарктиды нашли неизвестный древний город
Он оказался заморожен из-за изменений климата.
Он оказался заморожен из-за изменений климата.
В Антарктиде в оттаявшем льде обнаружены древние руины, предположительно принадлежавшие таинственному городу. Возможно, его удалось найти благодаря глобальному потеплению.
Специалист по спутниковой археологии, изучив опубликованный NASA спутниковый снимок, сказал, что во льдах видны очертания домов и улиц, что может говорить о существовании там ранее неизвестного поселения.
Чтобы предоставить доказательства, археолог предоставил координаты местонахождения города: 66°30'07.9«S 99°58'05.2»E.
Официальные представители NASA пока что никак не прокомментировали ситуацию. Однако многие пользователи Сети поддерживают спутникового археолога, говоря о необходимости проведения экспедиции для дополнительного изучения объекта. Пока что ученые призывают не делать поспешных выводов и говорят, что увиденное может оказаться просто природным феноменом, который приукрасила человеческая фантазия.
Ранее неизвестный город обнаружили на территории Северо-западного австралийского шельфа.
Анна Морозова