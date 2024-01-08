Во льдах Антарктиды нашли неизвестный древний город

Специалист по спутниковой археологии, изучив опубликованный NASA спутниковый снимок, сказал, что во льдах видны очертания домов и улиц, что может говорить о существовании там ранее неизвестного поселения.

Официальные представители NASA пока что никак не прокомментировали ситуацию. Однако многие пользователи Сети поддерживают спутникового археолога, говоря о необходимости проведения экспедиции для дополнительного изучения объекта. Пока что ученые призывают не делать поспешных выводов и говорят, что увиденное может оказаться просто природным феноменом, который приукрасила человеческая фантазия.