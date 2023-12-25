В Австралии найден аналог Атлантиды

Ученые из Австралии обнаружили затопленный город на территории Северо-западного австралийского шельфа. По словам ученых, здесь доисторический материк Сахул отделился от суперконтинента Гондвана, тем самым создав уникальную экосистему.

Сахул ранее объединял Антарктиду, Австралию, Тасманию и Новую Гвинею. Со временем 50% территории ушло под воду. Несколько лет часть материка существовала в виде перешейка, соединяя Австралию и Новую Гвинею.

В аналоге Атлантиды ученые обнаружили множество артефактов, так как остатки материка хорошо сохранились.

Археологи и ранее считали, что континентальные шельфы представляют возможность для совершения новых открытий, связанных с историей человеческих общин на Земле. В ближайшем будущем ученые планируют проводить работы на Сахуле, чтобы понять, как жили люди в ранее неизвестной цивилизации и какие факторы могли повлиять на популяцию в данном регионе.

Ранее были названы пять стран, которые могут полностью исчезнуть под водой.

Анна Морозова