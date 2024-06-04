Во Франции выпустили водку, настоянную на метеорите

В Pegasus сообщили, что водку в течение года настаивали в бочках с подвешенными кусочками метеорита. Космический камень частично растворился в напитке. Он, к слову, был найден в 1977 году. Как рассказали производители, такой способ приготовления придает алкоголю «минеральный» вкус.