Во Франции выпустили водку, настоянную на метеорите

Французская компания Pegasus выпустила водку Shooting Star («Падающая звезда»). Она настояна на небесных камнях, сообщает New York Post.
В Pegasus сообщили, что водку в течение года настаивали в бочках с подвешенными кусочками метеорита. Космический камень частично растворился в напитке. Он, к слову, был найден в 1977 году. Как рассказали производители, такой способ приготовления придает алкоголю «минеральный» вкус.
Уточняется, что это водка ультра-премиум-класса. При ее производстве используют органическую пшеницу и растительные ингредиенты из Франции, дистиллированные самым передовым методом iStill. В водку также добавляют чистую родниковую воду из колодца, вырытого на глубине 150 метров под заводом Pegasus в Бургундии.
Стоимость одной бутылки варьируется от 180 до 200 долларов.
Добавим, что все алкогольные напитки плохо влияют на печень, однако один из них воздействует на орган чуть менее агрессивно. Этот напиток можно назвать наиболее безопасным для печени, рассказал ранее психиатр-нарколог.
Айгуль Сабитова