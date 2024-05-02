Назван самый безопасный для печени крепкий алкоголь

В отдельную категорию можно отнести пиво и различные коктейли. В первом случае людям может казаться, что алкоголя в пиве совсем немного, и они употребляют его часто в большом количестве, не контролируя дозу, отчего печень страдает очень сильно. Коктейли опасны тем, что нельзя точно сказать, что входит в их состав.