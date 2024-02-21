Во Франции создали фигуры из 140 тонн цитрусовых

Ежегодно на протяжении уже 90 лет во Франции проводится Фестиваль лимонов. Он проходит в городе Ментон на протяжении двух недель, уточняет ITV.
В честь праздника из цитрусовых создаются невообразимые скульптуры. В 2024 году Фестиваль посвящен Олимпиаде и Парижу, принимающему летние игры.
Красочные творения состоят из 140 тонн цитрусовых и почти 500 тысяч лимонов и апельсинов, аккуратно уложенных друг на друга. Технические специалисты отмечают, что на их создание ушло три тысячи часов.
Подготовка цитрусовых занимает много времени: фрукты находятся на солнце и открытом воздухе много дней, и нужно следить за тем, чтобы скульптуры сохраняли свою презентабельность. Обычно Фестиваль лимонов посещают не менее 240 тысяч человек, но в этом году все может измениться и из-за Олимпийских игр приедет намного больше гостей.
Полюбоваться красотой можно и онлайн. Жюри престижного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2024 объявила список победителей и показала галерею снимков с «чудесами Земли».
Олеся Маевская