Во Франции создали фигуры из 140 тонн цитрусовых

Подготовка цитрусовых занимает много времени: фрукты находятся на солнце и открытом воздухе много дней, и нужно следить за тем, чтобы скульптуры сохраняли свою презентабельность. Обычно Фестиваль лимонов посещают не менее 240 тысяч человек, но в этом году все может измениться и из-за Олимпийских игр приедет намного больше гостей.