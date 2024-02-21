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Во Франции создали фигуры из 140 тонн цитрусовых

Ментон заиграл желто-оранжевыми красками.
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Ежегодно на протяжении уже 90 лет во Франции проводится Фестиваль лимонов. Он проходит в городе Ментон на протяжении двух недель, уточняет ITV.

В честь праздника из цитрусовых создаются невообразимые скульптуры. В 2024 году Фестиваль посвящен Олимпиаде и Парижу, принимающему летние игры.

Красочные творения состоят из 140 тонн цитрусовых и почти 500 тысяч лимонов и апельсинов, аккуратно уложенных друг на друга. Технические специалисты отмечают, что на их создание ушло три тысячи часов.

Подготовка цитрусовых занимает много времени: фрукты находятся на солнце и открытом воздухе много дней, и нужно следить за тем, чтобы скульптуры сохраняли свою презентабельность. Обычно Фестиваль лимонов посещают не менее 240 тысяч человек, но в этом году все может измениться и из-за Олимпийских игр приедет намного больше гостей.

Полюбоваться красотой можно и онлайн. Жюри престижного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2024 объявила список победителей и показала галерею снимков с «чудесами Земли».

Олеся Маевская