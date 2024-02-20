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Выбраны лучшие снимки 2024 года с «чудесами Земли»

Красочный рыбный рынок на берегу Вьетнама, слон, расплескивающий песок на свою морщинистую кожу, и одинокая коляска на пустынном исландском пляже.
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Жюри конкурса Sony World Photography Awards 2024 объявило национальных и региональных победителей. Основатели соревнования отмечают, что в этом году участники превзошли себя, показав богатое разнообразие жизни по всему миру.

В число лауреатов вошли работы фотографов из Сингапура, Тайваня, Польши, Пакистана, Нигерии и Японии и более чем 220 других стран. В общей сложности в 2024-м году на конкурс было отправлено 395 тысяч фотографий.

Лауреаты конкурса уже представлены в фотогалерее на сайте. Победители студенческого, молодежного, открытого и профессионального конкурсов будут объявлены 18 апреля 2024 года.

Недавно были объявлены победители фотоконкурса «Искусство строительства». Это крупнейшее в мире соревнование, в котором здания и сооружения показаны как произведения искусства.

Олеся Маевская