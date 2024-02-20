Выбраны лучшие снимки 2024 года с «чудесами Земли»

Жюри конкурса Sony World Photography Awards 2024 объявило национальных и региональных победителей. Основатели соревнования отмечают, что в этом году участники превзошли себя, показав богатое разнообразие жизни по всему миру.
В число лауреатов вошли работы фотографов из Сингапура, Тайваня, Польши, Пакистана, Нигерии и Японии и более чем 220 других стран. В общей сложности в 2024-м году на конкурс было отправлено 395 тысяч фотографий.
Лауреаты конкурса уже представлены в фотогалерее на сайте. Победители студенческого, молодежного, открытого и профессионального конкурсов будут объявлены 18 апреля 2024 года.
Недавно были объявлены победители фотоконкурса «Искусство строительства». Это крупнейшее в мире соревнование, в котором здания и сооружения показаны как произведения искусства.
Олеся Маевская