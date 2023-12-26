Внутри окаменелого яйца найден эмбрион динозавра

Сотрудники Музея истории природы камня Инлян (Китай) обнаружили среди своих экземпляров полностью развитый эмбрион динозавра внутри окаменевшего яйца. Как сообщает Издание IfL Science, оно пролежало в хранилище более десяти лет.

Эмбрион связывает динозавров и современных птиц, поскольку поза, в которой он застыл, характерна именно для пернатых. Его возраст оценивается между 66 и 72 миллионами лет, а сам зародыш принадлежит к семейству овирапторозавров — группе крылатых и беззубых тероподов.

Незадолго до вылупления, но еще находясь внутри яйца, птенцы совершают ряд движений, которые включают изгибание тела и опускание головы под крыло. Однако до сих пор эволюционные этапы, которые привели к такому поведению эмбрионов, оставались неизвестными.

По словам ученых, такая поза ранее не встречалась у нелетающих динозавров. Положение найденного эмбриона овирапторозавра позволяет предположить, что это явление могло впервые развиться у древних предков современных птиц — тероподов. Эмбрион был назван «малышом Инляна» в честь музея.

Недавно стало известно, что следы пернатых в Африке появились еще до появления птиц.

Олеся Маевская