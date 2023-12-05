Следы пернатых в Африке появились еще до появления птиц

Команда археологов из Кейптаунского университета в Южной Африке провела полный анализ окаменелостей птичьих следов, найденных в Африке. Их возраст которых насчитывает около 210 миллионов лет. Исследование с результатами опубликовано в журнале PLOS ONE.

Изучив записи, найденные на участке Мафуценг (80-метровом участке следов), ученые смогли идентифицировать два отдельных вида (или морфотипа) трехпалых следов, получивших название Trisauropodiscus. По словам исследователей, у первого морфотипа были более крупные и длинные ступни с пальцами, расположенными ближе друг к другу.

Эти следы мало чем отличаются от другого, Anomoepus, который, по мнению исследователей, был оставлен определенным типом динозавров. Что касается второго типа, то эти следы были в среднем примерно вдвое меньше и шире, чем выше, а пальцы ног на них были более тонкими.

Этот морфотип является скорее загадкой, но он больше соответствует современным птицам. Исследователи полагают, что следы, попадающие во вторую категорию, оставили самые ранние предки птиц. Другими словами, динозавры, вероятно, начали проявлять некоторые птичьи черты гораздо раньше, чем предполагают летописи окаменелостей.

Недавно палеонтологи изучили следы «ужасающих птиц» впервые в истории. Оказывается, животные были отличными бегунами.

Олеся Маевская