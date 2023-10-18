Палеонтологи изучили следы «ужасающих птиц» впервые в истории

На протяжении большей части кайнозойской эры Южная Америка была изолированным континентом, основными хищниками на котором были не млекопитающие, а «птицы-ужасы» — фороракосовые пернатые размером с крупного страуса, которые догоняли свою добычу и, вероятно, разрывали когтями и огромным клювом.

Несмотря на схожесть этих пернатых с современными нелетающими птицами, ученые до сих пор не могли точно сказать, как доисторические создания могли активно перемещаться в своей среде обитания.

Исследователи из Национального университета Ла-Лампы в Аргентине решили изучить этот процесс, используя обнаруженные хорошо сохранившиеся следы фороракосовых — целую беговую дорожку, оставленную одной из особей, жившей на восточном побережье Южной Америки примерно восемь миллионов лет назад. Цепочка из 11 отпечатков длиной 10 метров были оставлены в илистой местности, где раньше существовало мелководное озеро. Внимательно изучив ее, ученые пришли к выводу, что второй палец птицы оставлял едва заметный отпечаток на земле, в то время как от третьего и четвертого сохранились хорошо различимые углубления со следами костей.

Поэтому исследователи сделали вывод, что птица передвигалась, по большей части опираясь на два пальца, подобно современным страусам и дромеозавридам — вымершей группе динозавров. Эти выводы свидетельствуют об адаптации к быстрому бегу (палец поднимался для сопротивления при перемещении). При этом фороракос, оставивший следы, с учетом его размеров, очень быстро шел — со скоростью примерно 2,74 метра в секунду.

Ученые предположили, что во время того, как животное бежало, оно полностью поднимало второй палец, также, как это делают эму: их трехпалые конечности оставляют двухпалые отпечатки. Это все указывает на то, что «ужасающие птицы» были отличными бегунами.

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