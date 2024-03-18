Власти Канады спасают коралловый риф там, где его быть не должно

Ученые говорят, что этого кораллового рифа не должно существовать, так как в Тихом океане недостаточно кислорода для выживания полипов. Также северная часть океана отличается высоким уровнем кислотности, из-за этого живые структуры растворяются. Поэтому, говорят специалисты, никто не думал о том, что там есть компоненты, необходимые для поддержания жизни Лофелии.