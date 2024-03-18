Власти Канады спасают коралловый риф там, где его быть не должно

На протяжении нескольких поколений представители коренных народов Китасу Хай’ксайс и Хейлцук — двух сообществ у Центрального побережья Британской Колумбии — наблюдали, как большие группы морских окуней собираются в системе фьордов. Как пишет The Guardian, в 2021 году ученым при помощи подводного аппарата удалось обнаружить в водах близ Западной Канады коралловый риф.
В 2022 году команда исследователей нанесла на карту риф Лофелия, или Кауцивисуксв, как его назвали коренные народы. Это единственный известный живой коралловый риф в стране. Его площадь составляет всего 10 гектаров.
Кораллы-лофелии, из которых состоит риф, типичны для глубин Атлантики и полосах Тихого океана к югу от Калифорнии.
Ученые говорят, что этого кораллового рифа не должно существовать, так как в Тихом океане недостаточно кислорода для выживания полипов. Также северная часть океана отличается высоким уровнем кислотности, из-за этого живые структуры растворяются. Поэтому, говорят специалисты, никто не думал о том, что там есть компоненты, необходимые для поддержания жизни Лофелии.
Согласно теории ученых, уникальное расположение рифа во фьорде с аномально холодной водой помогает объяснить его способность процветать. Хребет, где были обнаружены кораллы, также находится в зоне перемешивания водяных толщ, где вода с высоким содержанием кислорода стекает к ним.
По словам специалистов, такой риф не является единичным случаем, так как в природе такого не может быть. Поэтому они намерены продолжать искать и другие подобные объекты.
Пока что Канада пытается защитить Лофелию. Так, федеральный департамент рыболовства страны объявил о запрете коммерческих и рекреационных видов донного промысла в районе, окружающем риф. Однако, несмотря на усилия, ученые находят мертвые кораллы на периферии охраняемой территории. Это говорит о том, что офелиевый коралл уязвим к потеплению вод и повышенному подкислению — признакам меняющегося климата.
По словам специалистов, коралл удастся сохранить, если продолжать контролировать всю деятельность, происходящую в районе рифа. Только в таком случае есть возможность дать Лофелии наилучшие шансы пережить изменения климата.
Ранее на карту был нанесен самый большой известный коралловый риф.
Анна Морозова