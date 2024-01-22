На карту нанесли самый большой известный коралловый риф

С 1960-х годов ученым было известно, что у берегов Атлантики есть кораллы, однако оставалось загадкой, насколько большой этот риф. Теперь сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований и некоммерческой организации Ocean Exploration Trust определили его размер при помощи 3D-моделирования. Об этом пишет The Guardian.

Коралловый риф простирается на 500 километров от Флориды до Южной Каролины и в некоторых местах достигает 110 километров в ширину. Общая площадь на глубине от 200 до 1000 метров в три раза превышает площадь Йеллоустоунского национального парка и насчитывает более 25 тысяч квадратных километров.

В отличие от тропических коралловых рифов, где фотосинтез важен для роста обитающих там организмов, кораллы на такой глубине должны отфильтровывать частицы из воды для получения энергии.

По словам ученых, возможно, что в будущем будут обнаружены более крупные глубоководные рифы, так как только около 25% дна всего Мирового океана было нанесено на карту в высоком разрешении.

Ранее стало известно, что загрязнение коралловых рифов пластиком растет на глубине. Это представляет угрозу для хрупких экосистем.

Анна Морозова