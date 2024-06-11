Видео: во Франции дом мужчины атаковали 30 тысяч крабов

В Сети завирусилось видео с полчищами крабов. Они забрались в дом мужчины.
Все произошло на севере Франции. Дом мужчины атаковали около 30 тысяч крабов. Он заснял происходящее на видео.
Крабов оказалось так много, что автору ролика пришлось собирать их шваброй.
Отметим, подобное происходило в мире и ранее. Например, в 2019 году десятки крабов захватили дом жителя Флориды, сообщал WPTV.
Ранее в Новой Зеландии обнаружили самую большую окаменелую клешню краба. Ее возраст — свыше восьми миллионов лет.
Айгуль Сабитова