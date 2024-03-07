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В Новой Зеландии найдена самая большая окаменелая клешня краба

Ей более восьми миллионов лет.
Источник: New Zealand Journal of Geology and Geophysics (2024)

В Новой Зеландии нашли прекрасно сохранившуюся клешню нового для науки вида крабов. Это самая крупная ископаемая клешня краба из когда-либо обнаруженных. В новом исследовании, опубликованном в журнале The New Zealand Journal Of Geology And Geophysics, палеонтологи описали обнаруженную конечность.

По оценкам ученых, найденному экземпляру около 8,8 миллионов лет. Останки нашли в столь хорошем состоянии, поскольку краб оказался погребен в отложения вулканического материала. Вид получил название Pseudocarcinus karlraubenheimeri в честь коллекционера Карла Робенхаймера (Karl Raubenheimer), который нашел образец на пляже Уэйтотоу и предоставил его исследователям.

Размер клешни Pseudocarcinus karlraubenheimeri составляет около 15 сантиметров. Считается, что гигантский размер клешни отражает его плотоядную природу.

Вымершего краба отнесли к роду Pseudocarcinus. Из современных особей к этому роду относится гигантский тасманийский краб (Pseudocarcinus gigas). Потомок развился гораздо крупнее предка — его клешня может достигать размеров до полуметра, а вес — 12 килограмм.

Это не единственный необычный вид, открытый в этом году. Недавно немецкие палеонтологи обнаружили в люксембургской коммуне Башараж новый вид древних кальмаров-вампиров.

Олеся Маевская