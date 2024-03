В Новой Зеландии найдена самая большая окаменелая клешня краба

В Новой Зеландии нашли прекрасно сохранившуюся клешню нового для науки вида крабов. Это самая крупная ископаемая клешня краба из когда-либо обнаруженных. В новом исследовании, опубликованном в журнале The New Zealand Journal Of Geology And Geophysics, палеонтологи описали обнаруженную конечность.