В Новой Зеландии найдена самая большая окаменелая клешня краба

По оценкам ученых, найденному экземпляру около 8,8 миллионов лет. Останки нашли в столь хорошем состоянии, поскольку краб оказался погребен в отложения вулканического материала. Вид получил название Pseudocarcinus karlraubenheimeri в честь коллекционера Карла Робенхаймера (Karl Raubenheimer), который нашел образец на пляже Уэйтотоу и предоставил его исследователям.