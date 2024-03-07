В Новой Зеландии найдена самая большая окаменелая клешня краба

В Новой Зеландии нашли прекрасно сохранившуюся клешню нового для науки вида крабов. Это самая крупная ископаемая клешня краба из когда-либо обнаруженных. В новом исследовании, опубликованном в журнале The New Zealand Journal Of Geology And Geophysics, палеонтологи описали обнаруженную конечность.
По оценкам ученых, найденному экземпляру около 8,8 миллионов лет. Останки нашли в столь хорошем состоянии, поскольку краб оказался погребен в отложения вулканического материала. Вид получил название Pseudocarcinus karlraubenheimeri в честь коллекционера Карла Робенхаймера (Karl Raubenheimer), который нашел образец на пляже Уэйтотоу и предоставил его исследователям.
Размер клешни Pseudocarcinus karlraubenheimeri составляет около 15 сантиметров. Считается, что гигантский размер клешни отражает его плотоядную природу.
Вымершего краба отнесли к роду Pseudocarcinus. Из современных особей к этому роду относится гигантский тасманийский краб (Pseudocarcinus gigas). Потомок развился гораздо крупнее предка — его клешня может достигать размеров до полуметра, а вес — 12 килограмм.
Это не единственный необычный вид, открытый в этом году. Недавно немецкие палеонтологи обнаружили в люксембургской коммуне Башараж новый вид древних кальмаров-вампиров.
Олеся Маевская