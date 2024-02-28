Палеонтологи открыли новый вид кальмаров-вампиров

Кальмары-вампиры или вампироморфы — тип головоногих моллюсков. Они внешне похожи на кальмаров, но на самом деле ближе к осьминогам. Вампироморфы известны своими биолюминесцентными органами и длинными втягивающимися нитями, что отличает их от других кальмаров и осьминогов.
Ученые выяснили, что возраст находки составляет 183 млн лет. Открытому виду присвоили имя Simoniteuthis michaelyi.
Исследователи обнаружили, что окаменелость находится в отличном состоянии и представляет собой полный экземпляр, что позволило детально ее изучить, включая структуры глазных яблок и мышечных тканей.
Палеонтологи считают, что замечательная степень сохранности этого кальмара обусловлена уникальным стечением обстоятельств — моллюск заплыл в слабо насыщенные кислородом придонные воды и там задохнулся. Из-за малопригодной среды обитания его тело не тронули другие существа.