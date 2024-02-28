Палеонтологи открыли новый вид кальмаров-вампиров

Кальмары-вампиры или вампироморфы — тип головоногих моллюсков. Они внешне похожи на кальмаров, но на самом деле ближе к осьминогам. Вампироморфы известны своими биолюминесцентными органами и длинными втягивающимися нитями, что отличает их от других кальмаров и осьминогов.