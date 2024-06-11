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Видео: в аэропорту Мумбаи самолет сел на посадочную полосу быстрее, чем другой взлетел

Некоторые эксперты считают, что это обычная для Мумбаи ситуация.

В субботу самолет авиакомпании IndiGo из Индора приземлился на ту же полосу, с которой взлетал борт Air India, направлявшийся в Тхируванантхапурам.

Сотрудника диспетчерской службы, который в этот момент дежурил, отстранили от службы до завершения расследования — об этом сообщает новостной сайт The Indian Express.

Видео инцидента разлетелось в соцсетях и вызвало споры о соблюдении техники безопасности — но на самом деле минимальная дистанция, которую должны соблюдать самолеты, в аэропортах с активным движением вроде Мумбайского действительно может быть небольшой. Кроме того, диспетчер может самовольно снизить ее еще сильнее, если считает, что это необходимо, и если погодные условия не мешают видимости и управлению.

Поэтому, как сообщают эксперты, выдвигать обвинения по одному видеоролику, каким бы шокирующим он ни был, все-таки рано.

«Из-за ракурса, с которого снято видео, самолеты кажутся ближе друг к другу, чем было на самом деле — и такая дистанция не является чем-то из ряда вон выходящим на взлетных полосах повышенной проходимости», — утверждает капитан самолета с большим стажем Шахти Лумба.

В аэропорту Мумбаи всего две перекрестные взлетные полосы — поэтому одновременно можно использовать лишь одну. Для взлета и посадки ей иногда пользуются до 46 самолетов в час. Гильдия авиадиспетчеров сообщила, что ее сотрудники имеют право давать разрешение на два взлета и две посадки в течение трех минут — и в случае хорошей видимости могут даже сократить прописанное в нормах безопасности минимальное расстояние между самолетами — что и было сделано в случае, который попал на видео. Главное — диспетчер должен видеть оба самолета и визуально определить, что снижение расстояния не повысит вероятность нештатной ситуации.

Обе авиакомпании заявили, что их пилоты следовали инструкции и указаниям диспетчера аэропорта. Расследование продолжается.

То, с какой скоростью работают индийские авиадиспетчеры, даже не самое удивительное — в отдельном материале рассказываем, с какой скоростью представители этой нации умеют печатать носом.

Георгий Мазуркевич