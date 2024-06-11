Видео: в аэропорту Мумбаи самолет сел на посадочную полосу быстрее, чем другой взлетел

В аэропорту Мумбаи всего две перекрестные взлетные полосы — поэтому одновременно можно использовать лишь одну. Для взлета и посадки ей иногда пользуются до 46 самолетов в час. Гильдия авиадиспетчеров сообщила, что ее сотрудники имеют право давать разрешение на два взлета и две посадки в течение трех минут — и в случае хорошей видимости могут даже сократить прописанное в нормах безопасности минимальное расстояние между самолетами — что и было сделано в случае, который попал на видео. Главное — диспетчер должен видеть оба самолета и визуально определить, что снижение расстояния не повысит вероятность нештатной ситуации.