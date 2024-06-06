Индиец Винод Чаудхари напечатал все буквы алфавита носом за 25,66 секунды

При этом Чаудхари победил сам себя, побив свой же предыдущий рекорд в этой категории. Первый раз, по его же словам, индиец ввязался в эту рекордную авантюру в 2023 году — и тогда выполнил условия за 27,80 секунды. В том же году позднее улучшил свое время до 26,73 секунды. К концу мая 2024-го после нескольких месяцев тренировок, Винод показал, что может печатать носом еще быстрее — за 25,66 секунды.