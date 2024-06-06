Индиец Винод Чаудхари напечатал все буквы алфавита носом за 25,66 секунды

За какое время вы могли бы набрать весь латинский алфавит на компьютере? А носом? Винод Кумар Чаудхари справился за 25,66 секунды — столько ему понадобилось, чтобы напечатать все буквы на стандартной QWERTY-клавиатуре и после каждой поставить пробел. Это стало новым рекордом по самому быстрому времени набора алфавита носом, занесенным в Книгу Гиннеса.
При этом Чаудхари победил сам себя, побив свой же предыдущий рекорд в этой категории. Первый раз, по его же словам, индиец ввязался в эту рекордную авантюру в 2023 году — и тогда выполнил условия за 27,80 секунды. В том же году позднее улучшил свое время до 26,73 секунды. К концу мая 2024-го после нескольких месяцев тренировок, Винод показал, что может печатать носом еще быстрее — за 25,66 секунды.
Виноду Чаудхари 44 года, он отец четверых детей и работает в компьютерной индустрии. Поэтому идея об установлении, прямо скажем, странноватых рекордов пришла ему в голову на работе. Помимо печати носом, он также рекордсмен по самому быстрому набору алфавита руками за спиной — 6,78 секунды, и одной рукой задом наперед — 5,36 секунды.
«Моя профессия — печатать, вот почему я подумал о создании рекорда в этой области, в которой и моя страсть, и средства к существованию. Я верю, что независимо от того, со сколькими проблемами ты сталкиваешься в жизни, ты должен сохранить свою страсть навсегда», — сказал Чаудхари.
Рекордсмен рассказал, что достижения стоят ему многих часов тренировок. А когда он печатает носом слишком долго, у него может начать кружиться голова так, что он видит звезды. Но рекорды требуют регулярной практики.
Возможно, страсть к победам осталась у Чаудхари со школьных времен, когда он занимался бегом, участвовал в спортивных соревнованиях и мечтал стать профессионалом, как Милка Сингх, индийский спринтер, который представлял свою страну на Олимпийских играх. По словам Винода, устанавливая мировые рекорды, он хотел бы внести свою лепту в привлекательный образ родной страны и привлечь внимание к Индии.
Секретами своего успеха, кроме тренировок, Чаудхари называет позитивное мышление и ежедневные медитации. Останавливаться на нескольких титулах индиец не собирается и продолжает искать новые виды рекордов, которые можно было бы «побить даже такому простому человеку», как он.