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Видео: люди снимают медвежат с дерева, чтобы сделать селфи

Эксперты предупредили, что так делать нельзя.

К милым котятам и щенкам руки так и тянутся, чтобы погладить и подержать их на руках. Однако, когда дело доходит до детёнышей диких животных, стоит помнить, что ими можно любоваться только на расстоянии.

В Южной Каролине (штат США) группа людей снимала двух черных медвежат с невысокого дерева, чтобы сделать селфи с ними. Агентство дикой природы отреагировало на видео, присланное очевидцем, моментально.

Когда сотрудники прибыли на место происшествия, свидетели доложили, что двум детенышам удалось сбежать, при этом один кого-то укусил, еще одного нашли позже и отправили в в реабилитационный центр, а место нахождения четвертого животного пока что неизвестно.

Специалисты подчеркнули, что не следует никогда приближаться к диким животным, так как они могут навредить и себе, и вам. Если вы вдруг увидели детеныша, который, по вашему мнению, был брошен, позвоните в Департамент природопользования.

Если бы в Южной Каролине мать медвежат находилась поблизости, она могла наброситься, пытаясь защитить своих детей.

Помимо прочего, медведицы часто оставляют своих детенышей в безопасном месте, например, на дереве, пока идут искать еду, возвращаясь за ними позже.

Прикосновение к детенышу или его кормление может привести к привыканию к людям и к тому, что медведица-мать бросит его.

Ранее эксперт рассказала, как вести себя при встрече с тигром.

Анна Морозова