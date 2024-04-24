Видео: люди снимают медвежат с дерева, чтобы сделать селфи

К милым котятам и щенкам руки так и тянутся, чтобы погладить и подержать их на руках. Однако, когда дело доходит до детёнышей диких животных, стоит помнить, что ими можно любоваться только на расстоянии.
В Южной Каролине (штат США) группа людей снимала двух черных медвежат с невысокого дерева, чтобы сделать селфи с ними. Агентство дикой природы отреагировало на видео, присланное очевидцем, моментально.
Когда сотрудники прибыли на место происшествия, свидетели доложили, что двум детенышам удалось сбежать, при этом один кого-то укусил, еще одного нашли позже и отправили в в реабилитационный центр, а место нахождения четвертого животного пока что неизвестно.
Специалисты подчеркнули, что не следует никогда приближаться к диким животным, так как они могут навредить и себе, и вам. Если вы вдруг увидели детеныша, который, по вашему мнению, был брошен, позвоните в Департамент природопользования.
Если бы в Южной Каролине мать медвежат находилась поблизости, она могла наброситься, пытаясь защитить своих детей.
Помимо прочего, медведицы часто оставляют своих детенышей в безопасном месте, например, на дереве, пока идут искать еду, возвращаясь за ними позже.
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Анна Морозова