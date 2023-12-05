Эксперт рассказала, как вести себя при встрече с тигром

Она отметила, что в случае с любым хищником, будь то тигр или медведь, необходимо дать понять, что вы человек. Как правило, дикие животные не хотят встречаться с человеком.

«И если зверь поймут, что звук издает человек, то практически в 99% случаев он уйдет. Конечно, в лесу бывают разные случаи. Можно идти и неожиданно увидеть свежий след тигра. Тогда надо начать громко разговаривать, даже самому с собой, и идти не по следу зверя, а в обратном направлении. Если вы уже увидели тигра и поняли, что и он вас увидел, ни в коем случае нельзя бежать. Надо говорить громко и спокойно, при этом дать возможность животному уйти, и самому постепенно отступать, не поворачиваясь к зверю спиной», — рассказала Сутырина.

По ее словам, во многих случаях именно неправильное поведение людей провоцирует животных на их инстинктивное поведение. И если правильно себя вести и дать понять, что угрозы нет, то тигры всегда уходят.

Комментируя ситуацию в Хабаровском крае, где тигр убил местного жителя, Сутырина отметила, что, судя по имеющимся данным, мужчина пошел по следам за тигром и застал его у добычи. Поэтому, по сути, он своим поведением спровоцировал хищника.

«Первое, что нужно делать, увидев следы тигра — уйти с этого места и ни в коем случае не идти по следу. Также следует сообщить специалистам, особенно если есть подозрения, что тигр утащил собаку или еще какое-то животное. Специалисты знают, как себя вести в таких случаях», — подчеркнула она.

По ее словам, если тигр напал на собаку, вполне вероятно, что он больной или ослабленный. Или, наоборот, это молодой тигр, который только отделился от матери и еще не так хорошо научился охотиться.

«Возможно, это была его первая удачная охота за долгое время, и он отстаивал свою добычу», — предположила специалист.