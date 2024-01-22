Ветеринары рассказали, что собаки любят смотреть по телевизору

Как известно ученым, собаки проявляют интерес к движущемуся изображению на экране телевизора. Таким образом внимание четырехлапых можно удерживать слишком долго. Ветеринары из США выяснили, какой именно контент нравится животным. Работа опубликована в журнале Applied Animal Behaviour Science.

В исследовании участвовали 1200 владельцев собак. Они отвечали на вопросы в онлайн-анкете, в которой хозяева могли рассказать о ТВ-предпочтениях своих любимцев. Также респонденты отвечали, на каком экране (телевизор, планшет, ноутбук или другое устройство) животные смотрят видео, как реагируют на них и какой контент им больше всего нравится.

Помимо опроса, ученые также попросили владельцев собак показать своим питомцам четыре коротких ролика с движущимися объектами: автомобилями на дороге, пумой в лесу, ходящей по траве птицей и псом, гуляющим со своей хозяйкой.

Результаты показали, что питомцы чаще всего смотрят видео на телевизоре и в 78% случаев приближаются к экрану, а в 76% лаяли, скулили или рычали. Чаще всего им нравился контент с другими животными, а самыми популярными оказались видео с собаками.

Также исследование показало, что в интересе к просмотру контента важную роль играла порода. Так, представителей пастушьих и спортивных просмотр видео привлекал сильнее, чем других собак.

Ученые планируют продолжить работу, чтобы разработать видеометодики для оценки зрительного внимания собак и понимания, как оно меняется с возрастом питомца.

Ранее ученые выяснили, что собаки виляют хвостами не из-за радости.

Анна Морозова