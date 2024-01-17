Ученые решили: собаки влияют хвостами не из-за радости, а по другим причинам

Когда верный питомец начинает водить поднятым хвостом из стороны в стороны, едва нас завидев, мы воспринимаем этот как радость от долгожданной встречи. Но что, если это означает куда больше? Чтобы ответить на этот вопрос, команда ученых изучила более 100 исследований и бросила вызов некоторым распространенным предположениям.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Biology Letters, говорят, что виляние хвостом часто воспринимается как что-то само собой разумеющееся, и мало кто задается вопросом эволюции такого поведения собак. Оказалось, что если копнуть в эту сторону, то можно проследить и эволюцию человеческого познания. Итак, почему собака виляет хвостом?

Ученые обратили внимание на то, что, по сравнению с собаками, другие псовые не так часто виляют хвостами, и выдвинули две гипотезы:

усиленное ритмичное виляние хвостом могло возникнуть в процессе приручения как побочный продукт отбора по другим чертам, таким, как послушность ;

; люди сами — сознательно или нет — в процессе приручения отдавали предпочтение тем собакам, что больше виляли хвостами, потому что нас привлекают ритмические стимулы (такие, как музыка или стук лошадиных копыт).

Кроме того, принято считать, что виляние хвостом говорит нам о собачьем счастье. И такое мнение небезосновательно. Ученые говорят, что в момент, когда собака виляет хвостом, уровень кортизола (основного гормона стресса у млекопитающих) у нее ниже. Но эти связи не столь очевидны.

Например, в одном исследовании кинологи изучали собак из приютов до и после того, как их погладит человек. Оказалось, что у изначально бездомных собак уровень кортизола действительно понижался, а вот у тех, кого сдали бывшие хозяева, этого не происходило. Однако они одинаково виляли хвостами. Так что гормональный вопрос пока остается открытым.

Еще один нюанс, к которому присмотрелись исследователи, заключается в том, что в разных ситуациях собаки виляют хвостом по-разному. Например, если собака чем-то заинтересована и хочет приблизиться к объекту, хвост больше забирает вправо. Но стоит ей столкнуться с потенциальной опасностью, от которой хочется как можно быстрее уйти, собака начинает активнее вилять хвостом в левую сторону. Причем другие собаки четко распознают этот сигнал.

Еще в одном исследовании животным показывали видео с собакой, виляющей то в левую, то в правую сторону. Выяснилось, что мохнатые зрители ролика вели себя более тревожно, когда хвост кренился влево.

По словам исследователей, опция виляния открывает целый мир возможностей, который еще предстоит изучить и понять. Этим ученые и собираются заняться в ближайшее время. В частности, они хотят выяснить, что происходит в мозгу собаки, когда она виляет хвостом, могут ли животные контролировать процесс, активируются ли при этом ритмические области мозга собак или области абстрактного мышления — оказывается, собак мы совсем не знаем. Хотя и в курсе того, как собаки видят наш мир, и почему у большинства из них карие глаза.