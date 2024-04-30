Вакцинация спасла более миллиона человек за 50 лет

Наиболее значимыми оказались прививки от кори — 60% (94 миллиона) сохраненных жизней. При этом в 2022 году полную вакцинацию от этого заболевания прошли не все: всего 22 миллиона людей не получили первую дозу, а 11 миллионов — вторую.