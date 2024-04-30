Вакцинация спасла более миллиона человек за 50 лет

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила статистику, согласно которой глобальная вакцинация помогла спасти жизни 154 миллионов жителей Земли, то есть шесть жизней в минуту.
В 1974 году была запущена Расширенная программа иммунизации. Ее целью было обеспечить доступ к вакцинам для всех детей вне зависимости от географического положения и социально-экономического статуса.
Согласно оценкам, 101 миллион спасенных вакцинацией жизней касается младенцев.
Наиболее значимыми оказались прививки от кори — 60% (94 миллиона) сохраненных жизней. При этом в 2022 году полную вакцинацию от этого заболевания прошли не все: всего 22 миллиона людей не получили первую дозу, а 11 миллионов — вторую.
Для того, чтобы избежать распространения кори, необходимо вакцинировать не менее 95% населения Земли, однако сейчас этот показатель на 20% меньше. Из-за этого вспышки заболевания все чаще регистрируются во многих странах.
По оценкам специалистов, за 50 лет вакцинации от гепатита B, дифтерии, желтой лихорадки, инфекции, вызванной гемофильной палочкой типа B, коклюша, кори, краснухи, менингококковой инфекции типа А, пневмококковой инфекции, полиомиелита, ротавирусной инфекции, столбняка, туберкулеза и японского энцефалита на 40% снизилась общемировая детская смертность, на 50% — только в африканском регионе.
В результате вакцинации от полиомиелита (инфекционное заболевание, поражающее нервную систему, в том числе спинной мозг) 20 миллионов жителей Земли спаслись от паралича.
В настоящее время существует вакцина для профилактики более 30 жизнеугрожающих инфекций. Сейчас активно внедряются новые прививки, например, от папилломавирусной инфекции, малярии, ковида и респираторно-синцитиального вируса, а также препараты против холеры и вируса Эбола, применяемые для локализации вспышек этих заболеваний.
Ранее иммунолог напомнила, от каких болезней необходимо сделать прививки как детям, так и взрослым.
Анна Морозова