Россиянам напомнили, от каких болезней нужно сделать прививки, даже если вы уже взрослый

Помимо того, для многих инфекций возможна вакцинация по полису ОМС в определённом возрасте. Например, от кори — до 35 лет и с 55 для особых групп населения, а от гепатита В — бесплатно до 55 лет всем. От некоторых инфекций, например коклюша, ветряной оспы, ВПЧ, они проводятся платно. Перед вакцинацией врач должен собрать анамнез: чем и когда болели, оценить нынешнее состояние, спросить про аллергии и измерить температуру перед вакцинацией.