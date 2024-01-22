В зоопарке США родился детеныш редчайшей африканской антилопы

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Сотрудники Зоопарка и ботанического сада Цинциннати (Огайо) заявили о рождении теленка малого куду (африканских лесных антилоп). Как сообщает UPI, малышка находится под чутким присмотром работников организации.

Новоиспеченная мама-куду по кличке Саби не уделяет новорожденному теленку достаточно внимания. Сейчас сотрудники содержат их вместе в надежде, что мама и дочь сблизятся.

«Мы не наблюдали особого интереса со стороны Саби, поэтому вмешались и покормили теленка, — сказал Эрик Берд, менеджер зоопарка Цинциннати. — Мы также смогли дать девочке плазму для пассивной передачи антител».

Сейчас новорожденную куду кормят из бутылочки шесть раз в день и регулярно проверяют состояние ее здоровья. Малышка проводит дни со своей матерью и другой самкой, своей «бабушкой» Фьордой.

В отличие от большого куду, встречающегося по всей Африке, малый обитает на относительно небольшой территории, включающей части Танзании, Кении, Эфиопии и Сомали. С конца 60-х годов прошлого века участились свидетельства о том, что эти животные вымирают, а популяция вида напрямую зависит от защитных мер со стороны человека.

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Олеся Маевская