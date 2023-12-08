В США родились невероятно редкие белые аллигаторы

Источник: Соцсети

Как передает UPI, Парк аллигаторов Gatorland во Флориде объявил о вылуплении редкого белого лейцистического аллигатора. В последний раз представитель этого вида был замечен в Луизиане около 36 лет назад.

Новорожденная девочка весит 96 граммов, а ее длина составляет чуть меньше 100 сантиметров. Отмечается, что вместе с ней родился мальчик обычного окраса.

Лейцизм — редкое генетическое заболевание. Оно окрашивает чешую в белый цвет, в то время как на коже зачастую остаются участки или пятна нормальной окраски.

Из-за этого дефекта аллигаторы не могут находиться под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени. При этом лейцистические аллигаторы отличаются от альбиносов, которые полностью лишены пигмента и имеют розовые глаза вместо ярко-голубых.

Представители парка заявили, что в мире зафиксировано наличие лишь семи особей лейцистических аллигаторов, трое из которых обитают в Gatorland Гаторленде. Новорожденные малыши будут показаны публике в начале следующего года.

Недавно в зоопарке Англии родился редчайший черный носорог.

Олеся Маевская