В зоопарке Англии родился редчайший черный носорог

Работники Честерского зоопарка сообщили, что 12 ноября в их заведении появился редкий черный носорог (Diceros bicornis). Как пишет Science Alert, беременность проходила в течение 15 месяцев. Процесс родов успели заснять на камеру.

Молодой носорог пока не получил имя. Сотрудники зоопарка отмечают, что теленок здоров, упитан, «очень любознателен и полон энергии». Мама малыша, Зури, чувствует себя хорошо и ни на шаг не отходит от детеныша.

Популяция черных африканских носорогов когда-то насчитывала десятки тысяч особей, однако на сегодняшний день в дикой природе осталось всего около 6,5 тысяч. Несколько подвидов уже вымерли, а большинство существующих находятся под угрозой исчезновения из-за продолжающегося браконьерства и порчи ареалов обитания.

Лишь недавно ученые причислили вид восточных черных носорогов (Diceros bicornis michaeli), к которому принадлежат Зури и ее теленок, к вымирающему. Эксперты Честерского зоопарка уже много лет занимаются разведением черных носорогов в совместной попытке с другими европейскими зоопарками сохранить генетически здоровую популяцию этих животных в Африке.

Одним из секретов успеха сотрудников зоопарка в этом деле является тщательный мониторинг репродуктивных гормонов носорогов. С его помощью становится понятно, какие самцы и самки должны встречаться друг с другом и когда.

В 2019 году сотрудники Честерского зоопарка уже помогли реализовать амбициозный проект, в ходе которого большая группа восточных черных носорогов, выращенных в европейских зоопарках, была возвращена в национальный парк в Руанде.

Недавно в американском зоопарке акула родила без участия самца. Млекопитающие так размножаться не могут, поскольку сперматозоиды содержат очень важную часть генной информации.

Олеся Маевская