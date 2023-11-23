В американском зоопарке акула родила без участия самца
Млекопитающие так размножаться не могут, поскольку сперматозоиды содержат очень важную часть генной информации.
Млекопитающие так размножаться не могут, поскольку сперматозоиды содержат очень важную часть генной информации.
Глазчатая кошачья акула (Hemiscyllium ocellatum) из Брукфилдского зоопарка (Иллинойс) успешно зачала и родила здорового детеныша. Live Science пишет о том, что она не контактировала с самцами четыре года.
Сотрудники зверинца долго скрывали акуленка от публики, но обещают показать его посетителям в ближайшее время. Он будет представлен в секции «Живые берега» (Living Coasts).
Сейчас детенышу около трех месяцев, его размер — от 13 до 15 сантиметров. Маме малыша восемь лет, она лишь недавно достигла половой зрелости и стала откладывать по несколько яиц в месяц, в одном из них даже без оплодотворения и появился эмбрион.
Такое явление в природе называется партеногенез — форма размножения, при которой женские половые клетки развиваются во взрослый организм без контакта с мужскими. Эта особенность зафиксирована у некоторых живущих в неволе акул, птиц, ящериц и змей.
Недавно бенгальские тигры из барнаульского зоопарка стали родителями.
Олеся Маевская