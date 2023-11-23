В американском зоопарке акула родила без участия самца

Глазчатая кошачья акула (Hemiscyllium ocellatum) из Брукфилдского зоопарка (Иллинойс) успешно зачала и родила здорового детеныша. Live Science пишет о том, что она не контактировала с самцами четыре года.

Сотрудники зверинца долго скрывали акуленка от публики, но обещают показать его посетителям в ближайшее время. Он будет представлен в секции «Живые берега» (Living Coasts).

Сейчас детенышу около трех месяцев, его размер — от 13 до 15 сантиметров. Маме малыша восемь лет, она лишь недавно достигла половой зрелости и стала откладывать по несколько яиц в месяц, в одном из них даже без оплодотворения и появился эмбрион.

Такое явление в природе называется партеногенез — форма размножения, при которой женские половые клетки развиваются во взрослый организм без контакта с мужскими. Эта особенность зафиксирована у некоторых живущих в неволе акул, птиц, ящериц и змей.

Недавно бенгальские тигры из барнаульского зоопарка стали родителями.

Олеся Маевская