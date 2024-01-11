В Зеленоградске после анонимной жалобы из магазина «уволили» кота

Источник: Соцсети

Афиша Daily сообщает, что из магазина в городе Зеленоградск Калининградской области «уволили» кота Сергея. Поводом стала анонимная жалоба в Роспотребнадзор, но местные жители стали собирать подписи за его возвращение.

«Предпосылок, что сподвигло этого человека сделать так и в таком формате, мы не знаем», — рассказал представитель магазина. Три года назад Сергей сам пришел туда в поисках теплого места от холодов, где сердобольные работники оборудовали коту спальное и рабочее места и даже признали сотрудником года.

Пока неравнодушные граждане собирали подписи, животному нашли новый дом у одного из его коллег. Однако кот скучал по прежнему жилищу, просился на улицу, приходил к магазину и подолгу сидел под дверью.

РИА Новости сообщили, что жители Зеленоградска собрали более 500 подписей в защиту кота Сергея и продолжают приходить. Директор магазина отметила, что Сергей жил вдали от продуктов и кофемашины, но раз есть предписание, то его нужно исполнять.

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Олеся Маевская