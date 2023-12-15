Кошки манипулируют хозяевами в играх с принесением предметов

Онлайн-опрос среди владельцев котов и кошек, проведенный психологами из Университета Сассекса и Нортумбрийского университета (Великобритания), показал, что игры с бросанием игрушек довольно распространены. При этом выяснились некоторые тонкости подобного взаимодействия с питомцами, которые отличают их, например, от собак. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

В ходе опроса 924 владельца кошек сообщили, что их питомцам (1154 животных в настоящем или прошлом) свойственно играть, принося предметы. 94% специально не обучали такой игре, и больше половины (61%) стали впервые приносить предметы, когда были котятами в возрасте менее года. Некоторые респонденты допустили, что их питомцы подсмотрели такое поведение у другого животного, однако потенциально обучиться этому могли лишь 23% животных.

Среди 160 чистокровных кошек чаще всего играли представители сиамской породы (36 кошек). На втором месте — бенгальские кошки (16), а на третьем — рэгдоллы (12). Результаты опроса показали, что более половины кошек играли таким образом до десяти раз в месяц, а во время последнего эпизода приносили предметы хозяевам до пяти раз. Кошки начинали и заканчивали подобные игры чаще, чем их владельцы. Кроме того, животные чаще и дольше приносили предметы, когда сами инициировали действия.

По мнению авторов, таким образом животные контролируют игру в «принеси предмет».

Кроме того, исследователи выяснили, что кошки проявляют индивидуальные предпочтения при выборе предметов и членов семьи, с которыми играть в «брось — принеси». Также чаще всего пушистики выбирают для забав игрушки, какой-то сферический предмет или что-то найденное в доме. В заключении авторы отметили, что владельцы кошек, которые более восприимчивы к попыткам любимцев начать игру, могут иметь с ними более крепкую эмоциональную связь.

Недавно калифорнийские ученые обнаружили, что связи между окрасом кошек и их характером нет.