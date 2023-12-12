Калифорнийские ученые не обнаружили связи между окрасом кошек и их характером

Опытные котовладельцы не раз замечали, что не бывает одинаковых кошек — они отличаются даже характерами. Пока одни могут быть приветливым любимцами всей семьи, другие не подпускают к себе людей ни на шаг и предпочитают, чтобы никто не нарушал их зону комфорта. Но что, если особенности поведения связаны с окрасом?

Психологи из Калифорнийского университета провели исследование, которое показало, какую связь сами владельцы котов обнаруживают между цветом питомцев и их характером.

Цвет кошки и характер: какая связь?

Оказалось, что белые коты преимущественно спокойные. Двигаются они мало, бегать и прыгать не любят. Ладить с людьми у них не получается, они ведут себя отчужденно. Вместе с тем они достаточно смелые, чтобы защищать свою территорию и интересы, пишет «Доктор Питер».

Двухцветные кошки преисполнены дружелюбием, но в то же время они несколько отстраненные. В отличие от отчужденных и нетерпимых трехцветных кошек, которых при всем желании дружелюбными сложно назвать.

По нетерпимости их превосходят разве что кошки черепахового окраса. Зато они поддаются дрессировке.

Владельцы черных котов каких-то особенных отличительных черт у своих питомцев не заметили и считают, что они ничем сверхъестественным среди кошек другого окраса не выделяются.

А вот рыжие коты оказались наиболее дружелюбными, активными и беззастенчивыми.

Исследователи, правда, обращают внимание на то, что в их работе речь шла только о субъективных наблюдениях котовладельцев. И даже понятия «дружелюбный» и «агрессивный» люди могут трактовать по-разному. А практических и основательных доказательств того, что поведение кошек зависит от окраса, никто пока не предоставил.

Зато ученые обращают внимание на другой нюанс: на поведение кошки влияют в первую очередь ее генетика и воспитание. А вот порода — в меньшей степени. Например, смелость и уверенность — это наследуемые черты, которые котята перенимают у своих родителей. К тому же большую роль в формировании кошачьего характера играет социализация в первые 2−7 недель жизни. За этот период можно успеть придать кошке какие угодно «настройки».

Зато коты и кошки, как выяснилось, могут повлиять на психическое состояние своего владельца. И это точно не зависит ни от окраса, ни от воспитания.