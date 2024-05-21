В Южной Корее прошел ежегодный чемпионат по ничегонеделанию

В Сеуле состоялись ежегодные соревнования «по лени», вернее по ничегонеделанию. Заявку на участие подали более 4 тысяч человек, отбор прошли 117 из них.
После подготовки-разминки участники приняли исходную позицию: им предстояло просто спокойно сидеть в течение 90 минут.
К слову, правила в таких соревнованиях строгие, за нарушение хотя бы одного пункта участников дисквалифицируют. Так, им запрещается отвлекаться на телефоны и другие гаджеты, книги, журналы и прочее. Кроме того, нельзя ложиться, дремать, закрывать глаза (и даже обводить ими площадку), смотреть в небо, опускать голову.
Участникам разрешается только сидеть на одном месте и размышлять о своем. И делать это нужно не слишком усердно: поднимется пульс — получишь штрафные баллы. Можно было сесть в позу лотоса или вытянуть ноги.
Победителя определили по наиболее стабильному пульсу.
Кстати, в переводе с корейского языка на английский название чемпионата переводится как Space Out Competition, то есть «состязание по умению мысленно отключаться от внешнего мира». Большой интерес к этому событию объясняется тем, что его воспринимают как попытку побороть выгорание и стресс.
В ноябре прошлого года такой турнир прошел в Токио.
Айгуль Сабитова