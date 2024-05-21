В Южной Корее прошел ежегодный чемпионат по ничегонеделанию

К слову, правила в таких соревнованиях строгие, за нарушение хотя бы одного пункта участников дисквалифицируют. Так, им запрещается отвлекаться на телефоны и другие гаджеты, книги, журналы и прочее. Кроме того, нельзя ложиться, дремать, закрывать глаза (и даже обводить ими площадку), смотреть в небо, опускать голову.