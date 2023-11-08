В Токио прошел турнир по «ничегонеделанию»

В Токио (Япония) прошли соревнования Space Out Competition. Во время состязания главной задачей было ничего не делать. Правда, организаторы говорят , что это не просто конкурс лени, а испытание тела и духа в полном расслаблении.

Всего в состязании участвовали 107 человек. Все они были обязаны ничего не делать в течение 90 минут, при этом запрещалось разговаривать, смеяться, пользоваться гаджетами и закрывать глаза, так как дремать по правилам турнира нельзя. Нарушителей ожидала дисквалификация. Думать о чем-то слишком волнительном также нельзя, поскольку от этого учащается пульс, по которому и определяли победителя. Чем он ниже и стабильнее, тем больше шанса выиграть соревнования.