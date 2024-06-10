В Южной Корее предложили раньше отдавать девочек в школу

Население Южной Кореи медленно, но неуклонно убывает — из-за высокой стоимости жизни жители страны не спешат заводить детей. В качестве решения проблемы группа ученых из Корейского института публичных финансов предложила отдавать девочке в школу на год раньше — по их мнению, это поможет выпускницам с большей вероятностью решиться завести детей.
Ученые полагают, что если девочки будут на год младше своих одноклассников, они будут казаться друг другу привлекательнее, особенно к моменту достижения возраста согласия. Выводы ученых, о которых рассказала газета The Guardian, основаны на теории, что мужчин привлекают женщины помоложе, так как мужчины медленнее взрослеют. А женщинам, по мнению ученых, напротив, нравятся мужчины постарше.
Кроме того, ученые уверены, что стоит обучать подростков ходить на свидания: ведь успешное свидание с большей вероятностью приведет к браку и деторождению. Для этого они предлагают добавить в учебную программу занятия, в рамка которых юноши и девушки знакомятся друг с другом и тренируют свои социальные навыки, а педагоги мотивируют их активнее заниматься саморазвитием, чтобы дети были более привлекательны для потенциальных партнеров.
Впрочем, в обществе такие идеи поддерживают не все. Например, Шин Гьён-ха, профессор социологии в Университете Халлим, сделал следующее заявление в газете: «То, что подобное исследование было бездумно опубликовано в демократической стране и предлагает отдать управление демографией в руки государства, — это возмутительно».
Ли Джэ-мюн, лидер корейской оппозиционной партии, назвал рекомендации исследователей абсурдом, прибавив, что с проблемой низкой рождаемости нужно бороться более фундаментально.
Пользователи соцсетей также активно критиковали исследование — The Guardian приводит такую цитату: «Для них люди — дети — это всего лишь инструменты для размножения? Омерзительно». Многих возмутило, что исследование проводилось на деньги налогоплательщиков — лучше бы, как написал другой пользователь, эти деньги потратили на создание более благоприятной среды для воспитания детей.
В ответ на критику Институт заявил, что выводы в исследовании — это позиция отдельных ученых, а не государства в целом, и уеные всего лишь сделали ряд предложений.
Саму же проблему считают актуальной, кажется, все. Уровень рождаемости в Южной Корее самый низкий в мире: 0,72 ребенка на женщину. В Сеуле, столице Южной Кореи, он еще ниже — в 2022 году здесь жило 9,4 млн человек, а к 2052, согласно государственным прогнозам, останется 7,9 млн.
Основными причинами низкой рождаемости считают высокую стоимость воспитания детей, дефицит на рынке недвижимости и традиционный взгляд на роль женщины, в рамках которого совмещать карьеру и материнство не поощряется.
В прошлом месяце правительство Сеула заявило, что подарит миллион вон (65 тыс. рублей) каждой семье, которая отменит операцию по стерилизации. Федеральное правительство же собирается поднять выплату на рождение ребенка до примерно 9 млн рублей.
Еще одна инициатива от государства — импорт дешевой рабочей силы, которая поможет южнокорейцам с работой на дому. Этим летом в страну приедет сто филиппинских горничных-сиделок в рамках специальной социальной программы по поддержке женщин, которые боятся потерять работу в случае, если они родят.
А вот другая грустная история из Южной Кореи: активисты уже пять лет пытаются спасти одинокую белуху, которая живет в тесном аквариуме в супермаркете.
Георгий Мазуркевич