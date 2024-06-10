В Южной Корее предложили раньше отдавать девочек в школу

Кроме того, ученые уверены, что стоит обучать подростков ходить на свидания: ведь успешное свидание с большей вероятностью приведет к браку и деторождению. Для этого они предлагают добавить в учебную программу занятия, в рамка которых юноши и девушки знакомятся друг с другом и тренируют свои социальные навыки, а педагоги мотивируют их активнее заниматься саморазвитием, чтобы дети были более привлекательны для потенциальных партнеров.