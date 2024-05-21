«Освободите Беллу»: история одинокой белухи в Сеуле

В самом центре Сеула, среди роскошных магазинов, одинокая белуха по имени Белла бесцельно плавает в крошечном аквариуме (его длина всего 7 м, в то время как длина взрослых белух достигает 5,5 м) на протяжении десяти лет. В настоящее время ее состояние оценивают как крайне тяжелое. Местные активисты и неравнодушные по всему миру просят освободить белуху из резервуара, пока не стало слишком поздно.
Джо Як-гол из группы защитников морской среды Hot Pink Dolphins, рассказала, что Беллу обещали освободить еще пять лет назад, но до сих пор этого не сделали. Поэтому активисты запустили международную петицию с требованием ее освобождения.
Трагичная история Беллы началась в 2013 году, когда ее поймали в Северном Ледовитом океане у берегов России в возрасте двух лет. Вместе с двумя самцами белух, Белло и Белли, она была продана аквариуму, расположенному в торговом центре Lotte.
В 2016 году Белло умер в возрасте пяти лет, а в 2019-м скончался и 12-летний Белли. Преждевременная кончина животных свидетельствует о том, что они не могут находиться в неволе (средняя продолжительность жизни белух в дикой природе составляет от 35 до 50 лет). Владельцы торгового центра пообещали освободить одинокую Беллу в 2019 и 2021 году, но так и не выполнили свое обещание, ссылаясь в том числе и на пандемию COVID-19.
В декабре прошлого года Южная Корея подписала законопроект, запрещающий покупать китов и дельфинов для показа. Однако, к сожалению, он не имеет обратной силы, что означает, что животных, которые уже содержатся в неволе (таких как Белла), можно там оставить. В настоящее время Белла является одной из пяти белух, содержащихся в неволе в Южной Корее. По словам специалистов, всех их нужно перевести в приморский приют. Из-за того, что китов изъяли из естественной среды обитания в юном возрасте, они уже не смогут выжить в открытом океане, так как не обладают навыками охоты, миграции и общения со своими социальными группами.
В официальном заявлении Lotte World Aquarium, где содержится Белла, говорится, что администрация «готова отправить белуху в приют в любое время». Подчеркивается, что уже ведутся переговоры по освобождению Беллы «на основе научного и практического плана».
Однако, несмотря на различные предложения от приютов и обещание администрации, Белла пока остается в своем крошечном аквариуме. Но возможно, что активисты все же добьются своего и в скором времени Белла обретет долгожданную свободу.
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Кристина Корчанова