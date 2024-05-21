«Освободите Беллу»: история одинокой белухи в Сеуле

В декабре прошлого года Южная Корея подписала законопроект, запрещающий покупать китов и дельфинов для показа. Однако, к сожалению, он не имеет обратной силы, что означает, что животных, которые уже содержатся в неволе (таких как Белла), можно там оставить. В настоящее время Белла является одной из пяти белух, содержащихся в неволе в Южной Корее. По словам специалистов, всех их нужно перевести в приморский приют. Из-за того, что китов изъяли из естественной среды обитания в юном возрасте, они уже не смогут выжить в открытом океане, так как не обладают навыками охоты, миграции и общения со своими социальными группами.