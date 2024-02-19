В Южной Атлантике обнаружен новый вид пауков-пиратов

Сам остров, расположенный в двух тысячах километров от побережья Западной Африки, является одним из самых изолированных мест на Земле. Благодаря разнообразию окружающей среды, здесь обитают особи, которых нет ни в одной другой точке мира. Хотя в настоящее время об этих пауках мало что известно, есть надежда, что дальнейшие исследования помогут выяснить особенности их жизни.