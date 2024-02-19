В Южной Атлантике обнаружен новый вид пауков-пиратов

На острове Святой Елены была обнаружена пара неизвестных науке пауков-пиратов (пауков-миметидов или Mimetidae). Хотя они мало похожи на героев популярных художественных произведений, их название связано со способом охоты. Обычно эти пауки питаются сородичами других видов, заползая чужие сети. Там они имитируют движение попавшей добычи или потенциального партнера, после чего нападают на жертву.
Уникальность обнаруженных в Атлантическом океане пауков подтвердили с помощью ДНК-анализа. Благодаря открытию появился дополнительный стимул для сохранения находящихся под угрозой исчезновения облачных лесов острова. Как отмечает международная команда ученых, опубликовавшая статью в журнале European Journal of Taxonomy, членистоногие скрывались от людей на протяжении десятилетий.
Новым обитателям острова дали имена Ero Lizae и Ero natashae. Открытые виды были названы в честь Лизы Фаулер и Наташи Стивенс, двух защитниц природы, работающих в Национальном фонде острова Святой Елены.
Сам остров, расположенный в двух тысячах километров от побережья Западной Африки, является одним из самых изолированных мест на Земле. Благодаря разнообразию окружающей среды, здесь обитают особи, которых нет ни в одной другой точке мира. Хотя в настоящее время об этих пауках мало что известно, есть надежда, что дальнейшие исследования помогут выяснить особенности их жизни.
Недавно ученые открыли новый вид древней рыбы после 50 лет исследований.
Олеся Маевская