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Ученые открыли новый вид древней рыбы после 50 лет исследований

Неизвестно, какое место она занимала на эволюционном древе жизни, но предполагается, что ее вид наводил ужас на обитателей древних рек.

В недавно опубликованной в журнале Journal of Vertebrate Paleontology работе международная группа палеонтологов описала ранее неизвестный науке вид доисторической рыбы — Harajicadectes zhumini. Животное, которое когда-то обитало в реке Финке (Ларапинта), обладало огромными клыками, костяной чешуей и четырьмя конечностями.

Анализ также показал, что Harajicadectes могла дышать жабрами, как рыбы. Ученые также заметили у нее большие отверстия в верхней части черепа. То есть особь была способна дышать с воздуха и имела схожую с современными лучеперыми рыбами структуру.

Опубликованное исследование является кульминацией 50 лет неустанных исследований и опытов. Палеонтолог Гэвин Янг из Австралийского национального университета впервые обнаружил окаменелости в 1973 году во время исследования песчаника Харахика среднего и позднего девона более чем в 150 километрах к западу от Алис-Спрингс (Австралия).

Ученые определили, что рыба жила 380 миллионов лет назад, в середине девонского периода, и относится к древней линии тетраподоморфов — предков четвероногих наземных обитателей, а впоследствии и людей. Размер ископаемой рыбы доходил до 40 см.

Недавно были раскрыты удивительные подробности о доисторической «инопланетной» рыбе Alienacanthus.

Олеся Маевская