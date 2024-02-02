Раскрыты удивительные подробности о доисторической «инопланетной» рыбе

Рыбы с инопланетной внешностью относятся к классу плакодермы и жили в девонский период (от 419 млн до 358,9 млн лет назад). Суша тогда была разделена на два суперконтинента. За годы после открытия Alienacanthus окаменелости этого вида находили в Польше и в Марокко. В девонский период эти территории располагались на северо-восточном и южном побережьях. А значит, Alienacanthus могли мигрировать через весь океан, добавили авторы нового исследования в статье для The Conversation.