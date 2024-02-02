Раскрыты удивительные подробности о доисторической «инопланетной» рыбе

Команда ученых из Швейцарии, Нидерландов, Франции, США и Польши выяснила, как выглядела доисторическая «инопланетная» рыба. Речь идет о виде Alienacanthus, чье название действительно содержит отсылку к внеземным существам. Такое имя ей дали из-за внешнего вида. Впервые окаменелость этого создания нашли в Польше в 1957 году. Тогда казалось, что у рыбы очень длинные плавниковые шипы. Теперь ясно, что это нижняя челюсть. Она у Alienacanthus гораздо длиннее верхней и «усыпана» зубами.
Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science. Также деталями с Live Science поделилась один из авторов научной статьи Мелина Джоббинс, палеонтолог из Цюрихского университета (Швейцария).
Понять, что Alienacanthus более полувека представляли неправильно, удалось благодаря новым находкам. У одной из изученных особей вида нижняя челюсть была в два раза длиннее черепа.
Рыбы с инопланетной внешностью относятся к классу плакодермы и жили в девонский период (от 419 млн до 358,9 млн лет назад). Суша тогда была разделена на два суперконтинента. За годы после открытия Alienacanthus окаменелости этого вида находили в Польше и в Марокко. В девонский период эти территории располагались на северо-восточном и южном побережьях. А значит, Alienacanthus могли мигрировать через весь океан, добавили авторы нового исследования в статье для The Conversation.
По мнению ученых, благодаря выдающейся нижней челюсти Alienacanthus ловили живую добычу. Зубы инопланетной рыбы направлены вовнутрь, поэтому жертва, попав в ловушку, не могла вырваться из пасти доисторического хищника.
Ранее международная команда ученых поставила под сомнение устоявшийся миф о внешнем виде мегалодона. Они упрекнули предыдущие исследования в том, что те основывались на гипотезе будто мегалодон похож на белую акулу, только больше. По их мнению, вымерший монстр был стройным и длиннее.