Палеонтологи усомнились в схожести белых акул и доисторических акул-мегалодонов

«Мы повторно изучили все имеющиеся ископаемые свидетельства существования мегалодонов и обнаружили, что эти акулы были значительно более вытянутыми и длинными, чем считалось в прошлом. По этой причине мы считаем, что они были больше похожи на современных серо-голубых акул, а не на белых акул», — заявил научный сотрудник UCR Филип Стернс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу в ходе анализа устройства нескольких сотен позвонков и зубов мегалодонов, которые были найдены за последние десятилетия в разных регионах Земли. Другие останки этих гигантских рыб не сохранились в древних морских осадочных породах, из-за чего ученые вынуждены экстраполировать размеры этих акул, опираясь на их предположительное сходство с современными белыми акулами.
Палеонтологи проверили эту гипотезу, для чего изучили структуру позвоночника современных белых акул, а также нескольких других крупных хищных рыб из отряда ламнообразных, к числу которых относятся ближайшие родственники вымерших мегалодонов. Исследователи сравнили их устройство между собой, а также с тем, как, предположительно, выглядел позвоночник древних гигантских рыб.
Это сравнение показало, что мегалодоны обладали значительно более вытянутым и менее грузным телом, чем современные белые акулы. В этом отношении они были больше похожи на мако, серо-голубых акул, чье веретенообразное тело позволяет им достигать рекордно большой скорости движения.
По мнению Стернса и его коллег, это говорит в пользу того, что мегалодоны не были увеличенной копией белых акул со схожей средой обитания, диетой и экологической нишей.
Последующие раскопки и поиски новых останков этих доисторических рыб, как надеются палеонтологи, помогут им раскрыть другие детали облика этих гигантских морских хищников. Это необходимо для понимания того, какую роль мегалодоны играли в работе экосистем морей Земли во времена миоцена и плиоцена, двух последних геологических эпох до наступления эры оледенения, и раскрытия причин их вымирания.
Мегалодоны (Otodus megalodon) представляют собой доисторический вид акул, которые были одними из самых крупных морских хищников на протяжении всей истории существования жизни на Земле. Они, предположительно, достигали в длину два десятка метров, а их масса могла составлять порядка 30−40 тонн. По текущим представлениям палеонтологов, мегалодоны вымерли в начале ледниковой эпохи, около 3,6 млн лет назад.