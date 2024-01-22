Палеонтологи усомнились в схожести белых акул и доисторических акул-мегалодонов

«Мы повторно изучили все имеющиеся ископаемые свидетельства существования мегалодонов и обнаружили, что эти акулы были значительно более вытянутыми и длинными, чем считалось в прошлом. По этой причине мы считаем, что они были больше похожи на современных серо-голубых акул, а не на белых акул», — заявил научный сотрудник UCR Филип Стернс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу в ходе анализа устройства нескольких сотен позвонков и зубов мегалодонов, которые были найдены за последние десятилетия в разных регионах Земли. Другие останки этих гигантских рыб не сохранились в древних морских осадочных породах, из-за чего ученые вынуждены экстраполировать размеры этих акул, опираясь на их предположительное сходство с современными белыми акулами.

Палеонтологи проверили эту гипотезу, для чего изучили структуру позвоночника современных белых акул, а также нескольких других крупных хищных рыб из отряда ламнообразных, к числу которых относятся ближайшие родственники вымерших мегалодонов. Исследователи сравнили их устройство между собой, а также с тем, как, предположительно, выглядел позвоночник древних гигантских рыб.

Это сравнение показало, что мегалодоны обладали значительно более вытянутым и менее грузным телом, чем современные белые акулы. В этом отношении они были больше похожи на мако, серо-голубых акул, чье веретенообразное тело позволяет им достигать рекордно большой скорости движения.

По мнению Стернса и его коллег, это говорит в пользу того, что мегалодоны не были увеличенной копией белых акул со схожей средой обитания, диетой и экологической нишей.

Последующие раскопки и поиски новых останков этих доисторических рыб, как надеются палеонтологи, помогут им раскрыть другие детали облика этих гигантских морских хищников. Это необходимо для понимания того, какую роль мегалодоны играли в работе экосистем морей Земли во времена миоцена и плиоцена, двух последних геологических эпох до наступления эры оледенения, и раскрытия причин их вымирания.

Крупнейшие акулы в истории Земли

Мегалодоны (Otodus megalodon) представляют собой доисторический вид акул, которые были одними из самых крупных морских хищников на протяжении всей истории существования жизни на Земле. Они, предположительно, достигали в длину два десятка метров, а их масса могла составлять порядка 30−40 тонн. По текущим представлениям палеонтологов, мегалодоны вымерли в начале ледниковой эпохи, около 3,6 млн лет назад.