В Японии продают столовые приборы, бьющие током

Столовые приборы от компании Kirin Holdings оснащены инновационной технологией, усиливающей соленый вкус еды примерно в два раза за счет легких ударов тока. Ложки и палочки для еды, разработанные в ходе совместных исследований с Университетом Мэйдзи, могут значительно облегчить жизнь людей, решивших исключить соль из своего рациона.