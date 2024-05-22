В Японии продают столовые приборы, бьющие током

Столовые приборы от компании Kirin Holdings оснащены инновационной технологией, усиливающей соленый вкус еды примерно в два раза за счет легких ударов тока. Ложки и палочки для еды, разработанные в ходе совместных исследований с Университетом Мэйдзи, могут значительно облегчить жизнь людей, решивших исключить соль из своего рациона.
Пока выпущена лишь ограниченная партия приборов из 200 ложек. Стоимость каждой — 19 800 йен (~ 11 400 рублей).
Тем временем в США разработали приложение для борьбы с зависимостью от смартфона.
Кристина Корчанова