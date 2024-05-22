Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии продают столовые приборы, бьющие током

Гипотетически это может помочь избавиться вредоносной соленой пищи.

Источник: Kirin

Столовые приборы от компании Kirin Holdings оснащены инновационной технологией, усиливающей соленый вкус еды примерно в два раза за счет легких ударов тока. Ложки и палочки для еды, разработанные в ходе совместных исследований с Университетом Мэйдзи, могут значительно облегчить жизнь людей, решивших исключить соль из своего рациона.

Пока выпущена лишь ограниченная партия приборов из 200 ложек. Стоимость каждой — 19 800 йен (~ 11 400 рублей).

Тем временем в США разработали приложение для борьбы с зависимостью от смартфона.

Кристина Корчанова