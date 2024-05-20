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В США разработали приложение для борьбы с зависимостью от смартфона

Способ коварный, но эффективный.

Источник: Luis Villasmil/СС0

В США ученые придумали, как уменьшить зависимость от смартфона. Они разработали мобильное приложение InteractOut. Оно тормозит работу телефона — чем дольше человек в нем «сидит», тем больше тупит гаджет. Предполагается, что пользователь в итоге начнет раздражаться и отложит смартфон.

Исследование показало, что этот способ на 16% эффективнее обычных ограничителей приложений по времени.

Отметим, что в других уголках мира тоже разрабатывают интересные технологии. Например, недавно китайская корпорация Xpeng обозначила сроки выхода на рынок своего первого летающего автомобиля.

Айгуль Сабитова