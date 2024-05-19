Названы сроки выхода летающего автомобиля от Xpeng

«Причина нашей уверенности относительно сроков запуска в том, что мы проектируем авто для использования не в городских центрах, а на окраинах в живописных местах», — отметил Гу. По его словам, в рамках этого проекта корпорация сотрудничает с властями ряда китайских городов.