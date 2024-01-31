В Якутске презентовали «мамонтовую почту» и квест-маршрут

В Якутске создали «мамонтовую почту», состоящую из конверта, карточки и марки-виньетки со спецштемпелем. Ее обладатель сможет пройти 30-километровый городской квест-маршрут «Якутия — родина мамонта» и получить сертификат участника «мамонтового приключения». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил автор проекта и путешественник Валерий Сушков.
По словам Сушкова, целью «мамонтовой почты» является продвижение туристского бренда «Якутия — родина мамонта». Владелец карточки получает доступ к маршруту по восьми туристическим объектам Якутска. Продолжительность маршрута составляет от 1,5 до 4 часов.
После того, как участник квеста сфотографируется на фоне локаций и выложит снимки в соцсети с хэштегом квеста, он получит электронный сертификат с подписью министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха Тимура Ханды.
Организаторы сообщили, что планируют провести экспедицию по местам, где ранее ходили мамонты или там, где проводились исследования этих млекопитающих.
Ранее найденный на Аляске бивень мамонта рассказал ученым о миграции животного.
Анна Морозова