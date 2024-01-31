В Якутске презентовали «мамонтовую почту» и квест-маршрут

В Якутске создали «мамонтовую почту», состоящую из конверта, карточки и марки-виньетки со спецштемпелем. Ее обладатель сможет пройти 30-километровый городской квест-маршрут «Якутия — родина мамонта» и получить сертификат участника «мамонтового приключения». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил автор проекта и путешественник Валерий Сушков.