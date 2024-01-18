Бивень мамонта рассказал ученым о миграции животного

Специалисты из США и Канады исследовали бивень шерстистого мамонта, найденный на Аляске, и смогли подробно изучить процесс миграции животного. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.



Бивень самки шерстистого мамонта, жившего 14 тысяч лет назад, был обнаружен вместе с останками нескольких детенышей в Суон-Пойнт. Он является археологическим памятником, где находятся самые ранние свидетельства существования людей на Аляске. Ученые проанализировали ДНК и изотопы в находке и узнали, что большую часть жизни животное провело на Юконе (северо-запад Канады), а затем за три года преодолело тысячу километров по замерзшему ландшафту.

За три года до смерти мамонт мигрировал на Аляску. Вероятно, там его убили охотники-собиратели. По словам ученых, на тот момент самке было около 20 лет. Также они предполагают, что древние люди не случайно выбрали Суон-Пойнт для устройства лагеря, так как часто рядом с ним собирались животные.

Ранее британские ученые рассказали, что планируют размножить мамонтов за пять лет.

Анна Морозова