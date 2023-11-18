Британские ученые пообещали размножить мамонтов за пять лет

По информации таблоида, ученые решили скрестить генетический материал шерстистых мамонтов, обнаруженный в вечной мерзлоте, с ДНК азиатских слонов. Подробностей представители компании не сообщают, но отмечают, что на определенном этапе эмбрион мамонта могут вживить в организм суррогатных слоних.

Ученые рассчитывают, что новое животное будет холодостойким слоном со всеми биологическими особенностями шерстистого мамонта. «Я уверен, что у нас получится очень харизматичное существо», — заявил генеральный директор компании Coloccal Biosciences.

По мнению биотехнологов, родившихся мамонтов можно выпустить в условиях тундры, и они повторно одичают. Для своего амбициозного проекта в компании придумало слоган «Возвращение шерстистого мамонта — возвращение лучшей Земли».

Но не все коллеги так считают. По мнению большинства биологов, внедрение нового виду в существующую экосистему может привести к ее дисбалансу.