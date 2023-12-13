В Якутии оцифровали уникальную запись 1935 года с речью на эвенском языке

В вузе отметили, что это фактически первая достоверная аудиозапись эвенского языка в истории. На ней записана импровизированная песня текста самого поэта Тарабукина. В песне поется о том, что жизнь Эвена стала светлой, о принятии нового времени.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-211372379&id=456239679&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Николай Тарабукин родился в 1910 году в Улахан-Чистайском наслеге. Сначала учился на рабфаке в Якутске, потом стал выпускников Института народов Севера в Ленинграде. Работал учителем эвенского языка.

Его сборники стихов «Песни тайги» (1936), «Полет золотой девушки» (1937), изданные с параллельным русским переводом, были первыми поэтическими книгами на эвенском языке. В 1936 опубликовал автобиографическую повесть «Мое детство».