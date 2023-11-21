В Якутии объявили победительницу конкурса красоты среди коров

Издание «SAKHALIFE.RU» пишет о том, что Телейский дом народного творчества «Аартык» и администрация Телейского наслега Якутии подвели итоги конкурса красоты среди коров «Наряженная коровушка» («Симэммит мааныкай»). Конкурс проводится уже третий раз, в этом году в нем приняли участие 13 конкурсанток, причем не только из Якутии, но и из Крыма и Калужской области.