В Якутии объявили победительницу конкурса красоты среди коров
Ею стала местная «Шалунья».
Ею стала местная «Шалунья».
Издание «SAKHALIFE.RU» пишет о том, что Телейский дом народного творчества «Аартык» и администрация Телейского наслега Якутии подвели итоги конкурса красоты среди коров «Наряженная коровушка» («Симэммит мааныкай»). Конкурс проводится уже третий раз, в этом году в нем приняли участие 13 конкурсанток, причем не только из Якутии, но и из Крыма и Калужской области.
Абсолютным победителем признана трехлетняя корова Мэник («Шалунья») из села Сылгы-Ыытар Среднеколымского района. Ее хозяйке вручили 10 тысяч рублей.
Голосование в номинации «Приз зрительских симпатий» проводилось в социальной сети Вконтакте — победителем стала 12-летняя Харачаас из села Борогон (Намы) Булунского района. От администрации наслега владелец буренки получит рыбацкие сани.
Спецприз от автора конкурса получила хозяйка коровы Хара кыыс из Искровского наслега Намского района. Она получит три тысячи рублей.
Недавно австралийская хохлатая поганка выиграла премию «Птица века». И все это благодаря шутке.
Олеся Маевская